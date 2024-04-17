شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مصابا جراء قصف حزب الله لمقر الاستطلاع الإسرائيلى فى بلدة العرامشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مقرًا لسرية الاستطلاع العسكري في بلدة عرب العرامشة، الواقعة في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم جنود، إصابات بعضهم خطيرة.



وقال الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته إذاعته - إنه رد باستهداف مبنى عسكريًا في عيتا الشعب ادعى أن القذائف أطلقت منه نحو عرب العرامشة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد المُصابين وصفت حالته بالحرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات في مستشفى نهاريا، فيما وصفت حالة اثنين بالخطيرة و4 بالمتوسطة.



وقال حزب الله - في بيان صحفي - إن مُقاتليه قصفوا مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى (المركز الجماهيري) وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.