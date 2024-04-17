شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات للرئيس بينها فصل معاون نيابة عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2024 بفصل معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي. وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 118 لسنة 2024 بضم اللواء عبد الهادي محمد عبد الهادي إلى عضوية مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، ممثلا لوزارة الدفاع، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022 المشار إليه بدلا من اللواء ماجد إسماعيل. كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 119 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وأصدر القرار رقم 120 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2023 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة حورس. كما أصدر القرار رقم 121 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الألمانية بالقاهرة. وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 122 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020 بشأن انشاء جامعة أهلية باسم جامعة العلمين الدولية. نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.

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