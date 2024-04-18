شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل العاهل البحرينى فور وصوله مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فور وصوله مطار القاهرة، في مستهل زيارة رسمية لمصر.

استقبال رسمى

الرئيس السيسى مع شقيقه ملك البحرين

الرئيس السيسى والملك حمد بن عيسى ال خليفة

الرئيس السيسى وملك البحرين (1)

الرئيس السيسى وملك البحرين (2)

الرئيس السيسى وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

الرئيس السيسى يرحب بالملك حمد بن عيسى آل خليفة

الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين فى مطار القاهرة

الرئيس السيسي والعاهل البحرينى

جلسة مباحثات

مباحثات بين الزعيمين

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