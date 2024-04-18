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هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن 7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى حيث تضمنت النقاط التالية:-

- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد

- مضغ الطعام جيدًا

- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول

- عدم الإفراط فى تناول الحلويات والدهون الحيوانية

- تجنب الإفراط فى شرب المشروبات الغازية

- تناول الزبادى لأنها تحتوى على البكتيريا النافعة "البروبيوتك"

- ممارسة المناسبة لحالتك الصحية مثل المشي أو غيرها من الرياضة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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