شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن 7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمى حيث تضمنت النقاط التالية:-
- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد
- مضغ الطعام جيدًا
- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول
- عدم الإفراط فى تناول الحلويات والدهون الحيوانية
- تجنب الإفراط فى شرب المشروبات الغازية
- تناول الزبادى لأنها تحتوى على البكتيريا النافعة "البروبيوتك"
- ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية مثل المشي أو غيرها من الرياضة
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