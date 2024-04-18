شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يطالبون بالتوسع في إنشاء مراكز تأهيل الشباب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهنى لتأهيل الشباب لسوق العمل، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهنى لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأيد 84% من القراء مطالب التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهنى لتأهيل الشباب لسوق العمل، بينما عارض 16% من القراء مطالب التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهنى لتأهيل الشباب لسوق العمل.