شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال جرحى ومسافرين قادمين من غزة وإدخال مساعدات عبر بوابة معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لقطاع غزة 234 شاحنة تنقل مؤن غذائية وإغاثية ومساعدات إنسانية تحركت من الجانب المصري عبر معبر رفح، وتم إدخالها للجانب الفلسطيني.

ويقوم الهلال الأحمر المصري بتسيير شاحنات المساعدات بعد تجهيزها وإدخالها من بوابة معبر رفح للأراضي الفلسطينية لتأخذ مسارها إلي قطاع غزة وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

أوضحت بيانات حركة معبر رفح، أنه تم خلال الساعات الماضية دخول عبر معبر رفح "48" شاحنة بينها 3 محروقات، 3 غاز، 3 سولار، ومساعدات 42 شاحنة وهي 17 مواد غذائية، 9 مستلزمات طبيه، 2 طحين، 4 خيام ، 2 بطانيات، 1 فرشات، 2ملابس واحذيه، 1مواد تنظيف، 1 سيرج، 1 تمور، 2 محارم، وتم عن طريق معبركرم أبوسالم دخول " 186" شاحنة، بينها مساعدات 184 شاحنة.

ويجري دخول 38 جريحا و79 مرافقا، 388 مسافرا ، 100 مصريين ، 10 أجانب.

كما استقبل مطار العريش 3 طائرات نقلت مساعدات لغزة وهي 2 طائرة قادمة من بلجيكا نقلت 30 طن مواد إغاثية، وطائرة من قطر نقلت 26 طن أغذية ودقيق.