شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دبى بعد تعليقها يوم بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران منذ قليل، عن إستئناف رحلاتها الجوية من وإلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وجاء توقف الرحلات الجوية ليوم واحد إثر اضطرابات كبيرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تسير مصرللطيران اليوم 3 رحلات جوية إلى دبى.

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.



