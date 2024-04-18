شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2024 فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الإجراءات لمكافحة الغش الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

- منع اصطحاب اى طالب أجهزة المحمول أو أى وسيلة إلكترونية.

- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

- استخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني.

- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله ومعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.

- ضرورة التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها لمراقبة لجان السير من خلال الكاميرات.

- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة وإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.