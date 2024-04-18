شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح أماكن حقن الأنسولين فى الجسم بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، إنه يمكن حقن الأنسولين في البطن والذراع والأرداف، وفي مقدمة أو جانب الفخذ، ويعمل الأنسولين بشكل أسرع عند حقنه فى البطن.​

- وتابعت هيئة الدواء: لا يمكن حقن الأنسولين في مسافة 5 سم من السرة أو عند وجود أي علامات تمدد بالجلد.​​

- كما يحقن الأنسولين فى المناطق التى تعانى من جروح أو كدمات، وقد لا يصل الأنسولين المحقون فى الجروح أو الكدمات إلى الجسم بشكل صحيح.

- واستكملت: لا يحقن الأنسولين من خلال الملابس، حيث يمكن أن يؤدى الحقن من خلال الملابس إلى تلويث الإبرة، وقد يؤدى إلى الإصابة بعدوى.​​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة تغيير مواضع الحقن من مرة لأخرى عند حقن الأنسولين، على سبيل المثال حقن الأنسولين فى مناطق مختلفة من البطن، حيث يمكن أن يتسبب حقن الأنسولين فى نفس المنطقة فى حدوث تورم أو سماكة الجلد.​​

وقالت: يوجد أكثر من بديل لكل نوع أنسولين، وجميعهم يقدموا نفس مستويات الآمان والفعالية والجودة؛ لأن يتم مراجعتهم بنفس المعايير العالمية الصارمة بهيئة الدواء المصرية التي يتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية.