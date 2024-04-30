شكرا لقرائتكم خبر عن شهر ونصف وينتهى الربيع.. الصيف يبدأ 20 يونيه ويستمر 93 يوما و15 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى شهر ونص تقريبا باتت تفصلنا عن بداية فصل الصيف، وذلك بعد أن بدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و17 ساعة.

وفصل الربيع هو فصل انتقالى ينقلنا من برودة الشتاء لحرارة الصيف ومعروف عنه ازدهار الطبيعة من حوله تتفتح فيها الأزهار، ووفقا للحسابات الفلكية فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة.

وبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و 17 ساعة ، أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة ، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة .

يذكر أنه فى يوم الانقلاب الصيفى المرتقب له 20 يونيو ، الشمس تشرق في ذلك اليوم من أقصى الشمال الشرقي و ظلال الأشياء عند الظهر ستكون الأقصر خلال السنة، فالشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى قوس مسار ظاهري نحو الشمال وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، وستكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وستغرب في أقصى الشمال الغربي.