شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن عن "قرض الطبيب" بدون فوائد بنكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن قرض حسن بدون فوائد بنكية للأطباء:-

1- قرض حديثي الزواج وقيمته 100 ألف جنيه، وذلك لعدد 60 طبيبا من حديثى الزواج.

2- قرض للدراسات العليا قيمته 20 ألف جنيه، لعدد 100 طبيب من الدراسات العليا.

على أن يتم اختيار العدد المطلوب للقرضين بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط، وستجرى القرعة العلنية بمقر النقابة العامة بالقاهرة (دار الحكمة)، فى موعد سيتم تحديده في وقت لاحق.

وأوضحت أن شروط الحصول علي القرض:

(1) للزواج الحديث :

- السن أقل من 35 سنة (مواليد 1989 وما بعدها) .

- عقد زواج حديث (أو إجراءات كنسية) اعتبارا من تاريخ 1-1-2022 وما بعدها.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط.

(2) شروط قرض الدراسات العليا :

- السن أقل من 35 سنة (مواليد 1989 وما بعدها) .

- تقديم شهادة أصلية مختومة بختم الجهة العلمية الملتحق بها الطبيب للدراسات العليا في المجال الطبي تثبت تسجيله بها علي أن تكون الشهادة التي تصدر في نهاية الدراسة قابلة للاعتماد من لجنة الشهادات بالنقابة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

ولفتت إلى أن ضمان قرض حديثي الزواج ، سيتم من خلال: تحويل الراتب شهريا مع توقيع إقرار ضمان من (الزوج (الزوجة) + طبيب حكومي أو موظف حكومي) + توقيع شيك بقيمة القرض، وللطبيب الحر يستعاض عن تحويل الراتب الشهري بتوقيع شيكات بنكية بعدد أقساط القرض، أما قرض الدراسات العليا، سيتم تحويل المرتب للطبيب الحكومي + إقرار ضمان من طبيب حكومي أو موظف حكومي + شيك بقيمة القرض، وللطبيب الحر يستعاض عن تحويل الراتب الشهري بتوقيع شيكات بنكية بعدد أقساط القرض.

· قيمة القسط الشهري :

- القسط الشهري شامل المصاريف الإدارية والدمغات لحديثي الزواج 2750جنية، لمدة 38 شهرا متتالية.

- القسط الشهري شامل المصاريف الإدارية والدمغات للدراسات العليا 550 جنية، لمدة 38 شهرا متتالية.

· طريقة تقديم الطلب:

- يتم تقديم الطلبات عن طريق النموذج الالكتروني المخصص لذلك

- يتم إرفاق صورة كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومي + صورة عقد الزواج (إجراءات الزواج) والأصل للاطلاع، أو أصل شهادة الجهة العلمية للدارسين بالدراسات العليا + سداد اشتراك النقابة لعام 2024 + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- للاستفسار ولمزيد من المعلومات يرجي التواصل علي : 01029995169 - 01149880494، مقرر اللجنة الاجتماعية الدكتور شادى صفوت.