شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تنظم اليوم احتفالية "يوم اليتيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات احتفالية يوم اليتيم، تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 بمسرح السلام-101 ش قصر العيني في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00 صباحاً).

وينظم قطاع العلاقات العلمية والثقافية -أحد القطاعات التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا- "احتفالية يوم اليتيم" كل عام فى إطار حرص الأكاديمية علي إشراك دور لرعاية الأيتام سواء حكومية وخاصة في مثل هذه الفعاليات ومشاركتهم بأنشطة الأكاديمية الثقافية والعلمية والتعليمية واندماجهم في المجتمع وتنمية روح الانتماء لديهم.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة تنفيذية تهدف في مجملها إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعى ومعالجة البيانات الكبيرة، ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم من خلال نظام مؤسسي وبصفة خاصة بين الأطفال وتأتي هذه الفعالية بالشراكة بين أطفال "برنامج جامعة الطفل" بأكاديمية البحث العلمي وأبنائنا من الأطفال في دور الأيتام وهم جزء هام من نسيج المجتمع.