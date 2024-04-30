شكرا لقرائتكم خبر عن %92من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على مافيا تجارة الدقيق المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات على مافيا تجارة الدقيق المدعم، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات على مافيا تجارة الدقيق المدعم.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف الحملات على مافيا تجارة الدقيق المدعم، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف الحملات على مافيا تجارة الدقيق المدعم.



