شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل مشجعى فريق العين الإماراتى إلى اليابان لحضور النهائى الآسيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بنقل جماهير فريق العين الإماراتي من مطار العين الدولي علي متن رحلتين خاصة ارقام MS3989 وMS3993 من طراز بوينج 300-B777 سعة الواحدة 346 راكبا إلى مطار ناريتا باليابان والعودة بعد المباراة المقرر لها اليوم السبت، يأتي ذلك تأكيدًا علي ثقة العملاء حول العالم في مستوي خدمات وامكانيات الشركة الوطنية.

وقررت شركة نادي العين لكرة القدم التعاقد مع أحد الشركات لتوفير طائرتين بحث بيان الشركة، لنقل جماهير الفريق ومحبي كرة القدم الإماراتية الراغبين في مساندة نادي العين بذهاب دوري أبطال آسيا أمام فريق يوكوهاما مارينوس الياباني.

وتمكنت مصرللطيران من الفوز بهذه الرحلات بعد منافسة كبري شركات الطيران وقامت فرق عمل مصرللطيران من تشغيل وتنفيذ هذه الرحلات وتأمين كافة بنود التشغيل اللازمة للرحلتين وتلبية رغبات الفريق الإماراتي رغم ضيق الوقت وصعوبة إجراءات التشغيل .





فريق العين الاماراتى