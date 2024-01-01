شكرا لقرائتكم خبر عن مروحية إسرائيلية تجلي جنود الاحتلال القتلى والمصابين في حي التفاح بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مروحية إسرائيلية هبطت في الأطراف الشرقية لحي التفاح شمال شرق غزة لإجلاء جنود الاحتلال المصابين والقتلى.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت الليلة، في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة بها ومنطقة غلاف غزة، جراء إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل.

وقالت الفصائل إنها قصفت تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، ونشرت مقطعا مصورا لعملية إطلاق لصواريخ.