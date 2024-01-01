شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام 2023.. استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في قصف وحشي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد اكثر من 100 فلسطيني وأصيب المئات في مدينة غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة من عام 2023، خلال غارات استهدفت منازل سكنية مأهولة بالسكان.

ليقترب بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي، إلى 22 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال.

قصف مناطق سكنية

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 42 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا، في قصف على منزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما استشهد 40 فلسطينيًا في غارات وقصف مدفعي استهدف منازل سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.

ترافق ذلك مع قصف عنيف استهدف محيط الكلية الجامعية في تل الهوا، ومنطقة المغراقة، أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 37 فلسطينيًا ، وتدمير هائل في البنية التحتية والمرافق العامة والمنازل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن أطقمها لم تستطع الوصول إلى المناطق الشرقية لمخيمات البريج والمغازي، التي تتعرض لقصف مدفعي وجوي مكثف.

قصف مركب صيد فلسطيني

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استشهد صياد فلسطيني، بعد قصف البوارج الحربية الإسرائيلية مركب صيد فلسطيني، كان على مقربة من شواطئ مدينة رفح، التي تدفق إليها على مدار الأيام والأسابيع الماضية نحو مليون نازح من شمال ووسط القطاع، خاصة مع العدوان والقصف المدفعي والتوغل البري في عمق مدينة خان يونس التي تقع شمال مدينة رفح، والتي نزح منها نحو ربع مليون فلسطيني، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة في مدينة رفح.