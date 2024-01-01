شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حملت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها"، مؤكدة أنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان له، ردًا على تصريحات نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال التي قال فيها إنه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، إن وقف العدوان على غزة أولًا، ووقف هجمات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حاليًا.

وقف اشتعال المنطقة

وتابع أبو ردينة، أن على الإدارة الأمريكية بدلًا من تزويد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة.

وأضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله وسيادته.