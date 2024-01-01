شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم؛ في سلسة غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم انتشال شهداء وحرحى، بعد أن شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 غارة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا في منازل الفلسطينيين.

فيما تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمخيمات وسط قطاع غزة، وأسفر القصف الإسرائيلي المكثف عن سقوط العشرات من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، ولم يتمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للجرحى؛ بسبب المنع والاستهداف الإسرائيلي للطواقم الطبية التي استشهد 314 من كوادرها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر لليوم الـ 87 على التوالي.