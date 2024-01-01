حميدتي: لا ننوي أن نكون بديلا للجيش السوداني والحرب ستنتهي قريبا لصالح الشعب

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في خطاب وجهه حميدتي للسودانيين بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال السودان، أوضح فيه أن "الجيش السوداني تم تدميره بالتسييس والمحسوبية والفساد، مؤكدا تمسكه بمبدأ تأسيس جيش جديد مهني وقومي، لا يتدخل في السياسة".
وفي وقت سابق، طالب والي ولاية الجزيرة السودانية المكلف، الطاهر إبراهيم، المواطنين من سكان الولاية بـ"إنفاذ النفرة الشعبية لمواجهة وهزيمة قوات الدعم السريع".
أمس, 18:01 GMT
وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات المسلحة، أمس الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، حيث قصفت قوات الدعم السريع بالمدافع الثقيلة مواقع الجيش في وسط وشمال الخرطوم.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.