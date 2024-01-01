شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى الاستقلال.. مطالب بوقف التصعيد في السودان وحقن دماء الشعب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحين ذكرى استقلال السودان الذي يوافق الأول من يناير من كل عام.

وفي تلك الأثناء أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن الفرقاء في جمهورية السودان يجب عليهم وقف التصعيد.

الصراع في السودان

كما شدد على ضرورة حقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري، مؤكدا دعم البرلمان ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول لتسوية سياسية للأزمة الراهنة.

وعلق على ذكرى استقلال جمهورية السودان، مبينا أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها السودان.

تضافر كافة الجهود العربية

ولفت إلى أنها تتطلب تضافر كافة الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية، بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني،

وأعرب عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.