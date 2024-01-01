الخليج اليوم .. وسط سيل جارف.. انقاذ طالبات احتجزن داخل حافلة في بريدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أنقذت فرق الدفاع المدني‬ ببريدة بمنطقة القصيم - وسط المملكة- 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة كبيرة وخرجوا وهم بصحة جيدة من دون إصابات تذكر، بحسب ما ذكره الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لإنقاذ فرق الدفاع المدني لطالبات داخل حافلة تابعة لإحدى الكليات الجامعية، علقت في سيول شعيب الطرفية شرق بريدة.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، ذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية والشرقية. في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.