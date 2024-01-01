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"اليونيسف" تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

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القاهرة - سامية سيد - كررت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الاثنين، دعواتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 22 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر، من بينهم أكثر من 8 آلاف طفل.


وكتبت "اليونيسف" - في تغريدة على منصة "إكس"- : "نواصل الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار"، مستشهدة بصبي يبلغ من العمر 12 عامًا في غزة قال: "أفتقد الحياة التي كنت عليها قبل الحرب، عندما كنت أذهب إلى المدرسة وألتقي أصدقائي، وعندما كنت ألعب كرة القدم في الحي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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