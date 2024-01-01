شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مُعتقل فلسطيني في سجن "مجدو" الإسرائيلي في ظروف غير معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء الإثنين، استشهاد مُعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، باستشهاد معتقل في سجن "مجدو"، دون معرفة أي تفاصيل حتى اللحظة عن هوية الشهيد.

وقال فارس إن نبأ استشهاد المعتقل يأتي في إطار جرائم الاحتلال بحق المعتقلين في سجونه، ما رفع عدد المعتقلين الذين ارتقوا داخل السجون منذ السابع من أكتوبر من العام المنصرم (2023) إلى سبعة شهداء.



وأشار فارس إلى أن الشهداء السبعة من المعتقلين في سجون الاحتلال هم من عُرفوا حتى الآن فقط، منوها إلى أن هناك شهداء آخرين من معتقلي قطاع غزة لا يعلم عنهم أحد حتى الآن.



وفي 19 من نوفمبر الماضي أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن استشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية في سجن "النقب" الصحراوي.



ويوم 14 من نوفمبر المُنصرم، استشهد المعتقل أحمد محمد مرعي (33 عامًا) من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في سجن "مجدو"، وفي السادس من الشهر ذاته استشهد المعتقل ماجد أحمد زقول (32 عاما) وهو من قطاع غزة، بالإضافة إلى معتقل آخر من القطاع لم تعرف هويته بعد.



وفي 23 أكتوبر الماضي، استشهد المُعتقل عمر دراغمة (58 عامًا) من طوباس، والمعتقل عرفات حمدان (25 عاما) من رام الله، بفارق أقل من 24 ساعة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 244 شهيدًا، منهم 18 شهيدًا ما يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم.



ومنذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر من العام الماضي، يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، وفقا لشهادات معتقلين أفرج عنهم، وبيانات صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.