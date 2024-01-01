شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مهددون.. نفاد أدوية السرطان من مستشفيات غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن جميع الأدوية الخاصة بعلاج السرطان نفدت من جميع مستشفيات قطاع غزة

وحذرت من خطورة الوضع الصحي لنحو 10 آلاف مريض سرطان في قطاع غزة.

مشكلة نفاد الأدوية في قطاع غزة

وأشارت إلى توقف المستشفى التخصصي عن علاجهم، بسبب حصار الاحتلال له، وعدم القدرة الطبية لعلاجهم.

كما طالبت بتحرك عاجل لإنقاذ حياتهم وتحويلهم للمستشفيات والمراكز الصحية خارج قطاع غزة، في ظل عدم القدرة على علاجهم.

ولفتت إلى أن وصول الإمدادات الطبية والعلاجية الخاصة بالمرضى، سينقذ حياتهم من السرطان الذي ينهش أجسادهم.

الحرب على غزة

كان عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتفع لليوم الـ87 على التوالي إلى 21978 شهيداً، والجرحى إلى 57697 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

واستشهد 156 فلسطينياً خلال الساعات الـ24 الماضية في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمرة على جميع مناطق قطاع غزة.