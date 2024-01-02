الخليج اليوم .. خادم الحرمين يوجه بتمديد برنامج حساب المواطن والدعم الإضافي حتى نهاية 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م.

كما وجه الملك سلمان باستمرار فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن.

يأتي ذلك حرصاً على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن يأتي امتداداً للتوجيه السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.