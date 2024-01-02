إعلام: إسرائيل ترفض مقترحا قدمته حماس عبر وسطاء يشمل تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الإعلام الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع على المقترح الذي قدمته حماس، أن الصفقة الجديدة المقترحة تتألف من 3 مراحل تتضمن كل مرحلة وقفا لإطلاق النار لأكثر من شهر مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنه على الرغم من أن إسرائيل رفضت المقترح، فإن خطوة حماس تعكس استعدادها للانخراط في مفاوضات لإبرام صفقة جديدة لتحرير الرهائن مع استمرار القتال في قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن المقترح تضمن أيضا بدء إسرائيل بسحب قواتها من قطاع غزة تزامنا مع تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، والتي ستشمل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة، ومن المرجح كذلك أن يتم إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين.

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، فإن المقترح ينص على إنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق والتي ستشمل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

في المقابل، صرح مسؤول إسرائيلي، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي ناقش مقترح حماس وأبلغ الوسطاء المصريين والقطريين يوم الاثنين بأن هذا المقترح غير مقبول، وطلب منهم تقديم اقتراح أكثر قبولا.

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق، أنها لن تتفاوض على أي صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل إلا بعد وقف الحرب في قطاع غزة.

أمس, 23:07 GMT

وكانت تقارير صحفية أفادت الشهر الماضي، بأن مصر قدمت مقترحا يتألف من 3 مراحل يشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، والفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وإنهاء الحرب نهائيا في قطاع غزة خلال المرحلة الثالثة من الاتفاق.

ووفقا للمقترح المصري، فمن المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وأن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط في القطاع غير مرتبطة بحماس، ومدعومة من الولايات المتحدة ومصر وقطر.