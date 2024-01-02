شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولى العهد يهنئان فيولا أمهيرد لانتخابها رئيسة للاتحاد السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتى تهنئة لـ"فيولا أمهيرد" بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.

وأعرب خادم الحرمين وولى العهد - وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية - عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالتوفيق لها، ولشعب الاتحاد السويسرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن فيولا أمهيرد البالغة من العمر 61 عامًا ستتولى رئاسة الاتحاد السويسرى فى عام 2024، بعدما كانت أول وزيرة للدفاع فى بلادها خلفا لـ آلان بيرسيه.

يذكر أن السلطة يتم تسليمها فى سويسرا سنويًا بطريقة سلسة، أما الحكومة التنفيذية والتى تتكون من 7 وزراء بما فيهم الرئيس فهى التى تدير دفة البلاد حيث يتقلد الوزير الواحد وزارة أو وزارتين بما فيهم الرئيس الذى يتقلد وزارة من الوزارت البالغ عددها 13 وزارة.