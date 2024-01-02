اخبار الخليج

الملك سلمان وولى العهد يهنئان فيولا أمهيرد لانتخابها رئيسة للاتحاد السويسرى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولى العهد يهنئان فيولا أمهيرد لانتخابها رئيسة للاتحاد السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، برقيتى تهنئة لـ"فيولا أمهيرد" بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.

وأعرب خادم الحرمين وولى العهد - وفقًا لقناة (الإخبارية) - عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالتوفيق لها، ولشعب الاتحاد السويسرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن فيولا أمهيرد البالغة من العمر 61 عامًا ستتولى رئاسة الاتحاد السويسرى فى عام 2024، بعدما كانت أول وزيرة للدفاع فى بلادها خلفا لـ آلان بيرسيه.

يذكر أن السلطة يتم تسليمها فى سويسرا سنويًا بطريقة سلسة، أما الحكومة التنفيذية والتى تتكون من 7 وزراء بما فيهم الرئيس فهى التى تدير دفة البلاد حيث يتقلد الوزير الواحد وزارة أو وزارتين بما فيهم الرئيس الذى يتقلد وزارة من الوزارت البالغ عددها 13 وزارة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا