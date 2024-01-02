الخليج اليوم .. نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على أعمال الفساد وأحداث "ريتز كارلتون"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ على أحداث فندق "ريتز كارلتون"، وأعمال الفساد التي كانت تشهدها المملكة.

وقال تركي آل الشيخ إن نسبة الفساد والمشاريع التي لم وضعت دون دراسة أو دون جدوى اقتصادية ونوعية سوق العمل، كانت تنخر في نجاح أي شيء يحدث في البلد، كان يودينا لاتجاه إننا نصير واحدة من الدول غير المتقدمة والمتخلفة".

وأضاف أن التطوير السياحي والاقتصادي والتراثي والاعتزاز بالهوية السعودية والتراثية أشياء كثيرة كانت مدروسة.

وصرح بأن كل ذلك كان مدروسا، مردفا بالقول "كانوا يقولون في هذا الوقت تنظير ولا يوجد خطة وأحلام، وبعدين لما تمت النجاحات صرنا نسمع في أخبار في دول ثانية نريد محمد بن سلمان عندنا".

وأشار المستشار تركي آل الشيخ إلى أن الفساد عندما يصل إلى درجة عالية جدا يؤدي إلى تدمير الاقتصاد ويسبب تأخر في عمليات التنمية ويؤثر على السمعة داخليا أو خارجيا.

وأفاد بأنه يرى أحداث "ريتز كارلتون" بكل فخر، مشيرا إلى أن التاريخ سيذكر أنها نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد على هذه الفئة التي استسهلت الفساد وتطهير لهم.

في أوائل نوفمبر 2017 اعتقلت السلطات في السعودية ما يقرب من 400 من أقوى الشخصيات في المملكة من بينهم أمراء وكبار رجال الأعمال ووزراء، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" في إطار حملة لمكافحة الفساد.

المصدر: موقع "shasha"