الخليج اليوم .. أردوغان يعلق على إلغاء مباراة كأس السوبر التركي في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إلغاء مباراة كأس السوبر التركي بين "غلطة سراي" و"فنربخشة" في السعودية.

وقال أردوغان: "نتمنى أن تذكر الرياضة التركية، لا سيما كرة القدم، بالإنجازات وليس بالسجالات".

وأكد أن تحويل الرياضة إلى أداة للمنافسة السياسية اليومية، مهما كان السبب، أمر خاطئ ولا يعود بالفائدة على الرياضة التركية.

وأضاف: "لم ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة يتعين اتخاذها".

ووصف أردوغان، تصريحات أحزاب المعارضة التركية في هذا الصدد منذ الليلة الماضية، بأنها "أمثلة جديدة على سياسة الاستغلال".

ونوه بأن "المعارضة لا تظهر للعلن في أي قضية تصب في مصلحة الوطن والشعب والديمقراطية التركية".

وشدد على أن "الجمهورية قيمة مشتركة لجميع أفراد الشعب التركي، وأن مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس هذه الدولة".

ودعا "جميع الأندية التركية إلى أن تتبنى بإخلاص روح اللعب النظيف، التي تمثل السلام والتضامن والتعاون في الرياضة".

وكان من المفترض أن تقام مباراة كأس السوبر التركي في الرياض في 29 ديسمبر، لكن تم إلغاؤها بعد رفض الفريقين النزول إلى الملعب بسبب حظر استخدام لافتة تحمل مقولة لأتاتورك: "السلام في الوطن، السلام في العالم".

وفي وقت سابق، تم تعليق الأعلام التركية وصور مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك بالقرب من سفارة السعودية في أنقرة احتجاجا على منع استخدام لافتة تحمل شعار السياسي أتاتورك خلال المباراة الملغاة في الرياض.