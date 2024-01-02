مراسل "الخليج 365": هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما ورد عن مراسل "الخليج 365": "هزت انفجارات محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني.

وأضاف المراسل في محافظة الحسكة "أن انفجارات متتالية سمعت في محيط وداخل قاعدة الجيش الأمريكي ( مديرية حقول النفط بالجبسة) في مدينة الشدادي (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهدافها برشقة صاروخية".

وأكد المراسل بأن القوات الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار، وسط انتشار الجنود وطلب منهم الدخول إلى الملاجئ عبر مكبرات الصوت، مع تحليق لطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة.

وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني، وهي تتوسط مساكن وأبنية وأحياء مكتظة بالمدنيين.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، يوم أمس الإثنين، بأن طائرات مسيرة ضربت قاعدة حقل "كونيكو" للغاز الطبيعى أحد قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي في سوريا.

أمس, 15:29 GMT

وقال مراسل "الخليج 365" في دير الزور إن ألسنة اللهب تتصاعد حاليا داخل القاعدة الأمريكية جراء الهجوم، مع سماع أصوات صافرات إنذار.

وأضاف المراسل أن الهجوم جاء عبر طائرات مسيرة انتحارية تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو".

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.

وتأتي هذه التطورات العسكرية من خلال الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وبهذا الهجوم يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق إلى أكثر من 100 هجوم خلال 70 يوماً.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي"، انطلاقاً من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.