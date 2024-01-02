الخليج اليوم .. مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش مقترحا قطريا جديدا للإفراج عن الرهائن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي الخميس لبحث مقترح قطري عرض على تل أبيب بخصوص صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع واللواء احتياط نيتسان ألون تمت دعوتهما لحضور الاجتماع بصفتهما المخولان بملف الأسرى الإسرائيليين".

وأضافت القناة أن العرض القطري يرتكز على مقترح إسرائيلي سابق يدعو إلى الإفراج عن 40 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضحت أن "هذا العدد يشمل النساء والأطفال والمسنين والجرحى مقابل إفراج سخي من جانب إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وهدنة لمدة أسبوعين".

وبحسب "القناة 12" فإن مناقشة مجلس الوزراء الحربي ستتناول المقترح القطري عندما يصل الطرفان المسؤولان عن المفاوضات رئيس الموساد واللواء نيتسان ألون، إلى توافق.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المقترح القطري وصل إلى إسرائيل صباح الخميس.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21320 ألف وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.