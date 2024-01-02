شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى فى برقية تعزية يؤكد وقوف بلاده مع اليابان جراء الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، عن تعازيه إلى رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا فى ضحايا الزلزال الذى ضرب محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان مؤخرا، والذى أودى بحياة العديد من الأبرياء وتسبب فى دمار واسع .

وعبر العاهل الأردنى، فى برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التعازي لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل .

وأكد وقوف الأردن إلى جانب اليابان وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب.

وفى وقت سابق، عبّرت عدة دول عربية وأجنبية عن تعازيها وتضامنها مع اليابان، فى ضحايا الزلزال الذى ضرب وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات .

وأعربت سلطنة عمان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - عن تعاطفها مع حكومة وشعب اليابان جرّاء الزلزال الذي تعرّضت له أمس، وعبرت وزارة الخارجية العمانية عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنّياتها بالشفاء العاجل للمصابين . من جانبه، بعث الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد، معربا عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الزلزال . وعبر يون عن نيته في تقديم الدعم لإعادة الإعمار وأمله في عودة السكان في المناطق المنكوبة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن. بدورها، أعربت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليابان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين . فيما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف المملكة وتضامنها مع اليابان جراء الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت عدة مناطق وسط البلاد، معبرة عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الياباني، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وسرعة إنقاذ المتضررين من هذا المصاب الأليم.

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