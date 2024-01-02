شكرا لقرائتكم خبر عن أعمدة الدخان تتصاعد بأم درمان القديمة بالقرب من مبانى الإذاعة والتليفزيون السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن أعمدة الدخان تتصاعد بأم درمان القديمة بالقرب من مباني الإذاعة والتليفزيون السودانية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال إن ميليشيات الدعم السريع مستمرة في تدمير السودان، وتواصل عمليات القتل والتشريد.

وأضاف خلال كلمة بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال السودان نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنهم سوف يحررون البلاد من العملاء، وينتصرون على المجموعات الإرهابية قريبا.