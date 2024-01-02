مستوطنو غلاف غزة: نطالب بغلاف أمني وليس اقتصادي

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سكان مستوطني سديروت الواقعة ضمن نطاق غلاف غزة، أنهم لا يطالبون بغلاف اقتصادي، أو دعم اقتصادي، وإنما يطالبون بغلاف أمني أو تأمين أمني للمستوطنين.
وفي سياق متصل، قدمت 14 بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تطالب بإخلائها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها منذ اندلاع الحرب.
31 ديسمبر 2023, 12:27 GMT
ووقتها، قالت الصحيفة إن معظم سكان المنطقة قد غادروا بالفعل بمبادرة منهم ولم يبق سوى أولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 22 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 % من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.