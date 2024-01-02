"الدعم السريع" تعلن استعدادها لوقف القتال عبر التفاوض مع الجيش

دبي - محمود عبدالرازق - ووقعت قوات الدعم السريع على ذلك في بيان مشترك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع تحالف القوى المدنية "تقدم".

وأكد قائد القوات عقب لقائه برئيس تحالف القوى المدنية "تقدم"، عبد الله حمدوك، أن الجيش أيضا مدعو للتوقيع على الإعلان ذاته، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تضع حجر الأساس لمفاوضات سلام تنهي حربا طاحنة بدأت من تسعة أشهر.

وأضاف حميدتي: "نبادر بمد أيدينا للسلم وإنهاء الحرب في السودان"، مطالبا بمحاسبة الأطراف التي كانت مسؤولة عن إشعال الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان الماضي.

أمس, 10:57 GMT

وقدم حميدتي اعتذارا عن الانتهاكات في ولاية الجزيرة، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع مع رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية عبد الله حمدوك، وقال: "قيادة الدعم السريع تعمل على القبض على "المتفلتين".