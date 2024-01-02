شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال قتل بشكل متعمد أسير من نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية نفّذت عملية اغتيال جديدة بحقّ الأسير "عبد الرحمن باسم البحش" من نابلس في معتقل "مجدو"، ليكون الشهيد السابع الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر العام الماضي.

وأفاد بيان مشترك بينهما اليوم، أنّ جريمة الاغتيال في معتقل مجدو الذي شهد جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحقّ الأسرى بعد السابع من أكتوبر، تبيِّن أنّ الاحتلال الإسرائيلي ماض دون أي رادع، أو أي اعتبار.

العدوان على غزة

حمّلت الهيئة والنادي في البيان، مسؤولية جيش الاحتلال الكاملة عن تلك الجرائم، وذلك في ضوء كثافة الجرائم التي يواصل تنفيذها بحقّ الأسرى في المعتقلات.

وطالبت جميع المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، باستعادة دورها اللازم والمطلوب، أمام الجرائم غير المنتهية، والضغط بكل السبل لوقف الجرائم الغير مسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 244 منذ عام 1967.