"حزب الله" اللبناني: اغتيال العاروري لن يمر دون رد وعقاب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال "حزب" الله في بيان: "إنّنا نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت ‏اعتداءً خطيرًا على لبنان يحمل رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة".

كما أضاف: "إنّنا في حزب الله ‏نُؤكّد أنّ هذه الجريمة لن تمرّ أبدًا من ‏دون رد وعقاب".

وأوضح المراسل: "نتج عن الاستهداف الإسرائيلي مقتل 4 أشخاص من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، واثنين من مساعديه، وإصابة عدة أشخاص آخرين".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الطائرات الحربية المعادية شنت عدوانا جويا، حيث استهدفت بغارتين متتاليتين، المنطقة، أربعة صواريخ جو - أرض".

وأضافت الوكالة، في خبر آخر، أن "أصداء القصف المعادي سمعت على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب"، مشيرة إلى أن "العدو الإسرائيلي صعّد من اعتداءاته خلال الأيام الماضية"، بحسب قولها.