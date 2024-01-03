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رئيس جمهورية سيراليون يصل الجزائر فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

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القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، الثلاثاء، إلى الجزائر فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوى، قد استقبل الرئيس السيراليونى فى مطار هوارى بومدين الدولى بالجزائر العاصمة.

يُذكر أن الجزائر وسيراليون بدأتا عضويتهما غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى اعتبارا من اليوم بجانب كل من كوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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