شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية سيراليون يصل الجزائر فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، الثلاثاء، إلى الجزائر فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوى، قد استقبل الرئيس السيراليونى فى مطار هوارى بومدين الدولى بالجزائر العاصمة. يُذكر أن الجزائر وسيراليون بدأتا عضويتهما غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى اعتبارا من اليوم بجانب كل من كوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.

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