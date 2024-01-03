شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يهنئ فيولا أمهيرد على رئاسة الاتحاد السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، فيولا أمهيرد، الثلاثاء، بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد السويسرى.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، حسبما نقلت قناة (اليمن) الإخبارية، عن خالص تهانيه للرئيسة أمهيرد، متمنيا لها التوفيق والسداد في مهامها، وللشعب السويسري الصديق دوام النمو والتطور والازدهار.

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