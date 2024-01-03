شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. استشهاد 4 فلسطينيين خلال عدوان الاحتلال على قلقيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخر أمس الثلاثاء، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على 4 شبان خلال اقتحام بلدة عزون بمدينة قلقيلية، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها بعشرات الآليات العسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، مشكلة حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في صفوف الفلسطينيين.

حرب إبادة مستمرة

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، إذ وصل عدد الشهداء إلى نحو 22 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى.

وأشار إلى جرائم القتل اليومية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، التي كان آخرها استشهاد 4 مواطنين في قرية عزون، واستشهاد أسير في سجون الاحتلال.

وأضاف: استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير التي تنفذها سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.