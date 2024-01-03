الخليج اليوم .. أمبري البريطانية للشحن البحري: 3 صواريخ أطلقت من تعز تجاه سفينة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، الثلاثاء، إن سفينة حاويات ترفع علم مالطا أبلغت عن وقوع ثلاثة انفجارات قربها على بعد نحو 24 كيلومترا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وأضافت أمبري أنه جرى سماع ربان السفينة عبر الترددات العالية جدا وهو يتصل بسفينة حربية تابعة للتحالف.

وقالت أمبري أن سفينة مجاورة أبلغت عن رؤية زورق صغير بطول 50 مترا تقريبا في نطاق 1.6 كيلومتر من موقع الحادث بعد ذلك.

وكثفت جماعة الحوثي اليمنية والتي تسيطر على معظم مناطق اليمن ومنها العاصمة صنعاء، هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر اعتراضا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت أمبري إنها علمت أن ثلاثة صواريخ أطلقت من اتجاه محافظة تعز اليمنية.

وأضافت "أفاد تقييم بأن السفينة لم تكن مرتبطة بإسرائيل لكن سفنا أخرى في أسطول الشركة المشغلة لها على اتصال منتظم بإسرائيل، وربما كان هذا الارتباط كافيا لاستهدافها".

وعلق العديد من شركات الشحن البحري عملياتها في البحر الأحمر بعد الهجمات واضطرت لخوض الرحلة الأطول حول أفريقيا.

عشرات الهجمات

وشن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم منذ اندلاع الحرب في غزة، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

في المقابل أرسلت واشنطن مدمرات وأعلنت إطلاق عملية "حماية الازدهار" لتأمين سلامة الملاحة الدولية في هذا الممر المائي المهم عالمياً، وسط ارتفاع منسوب القلق الدولي من توسع الصراع مع استمرار الأعمال العدائية.