إيران: مهتمون بإنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" وإلغاء استخدام الدولار في المجموعة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الصفري، في مقابلة خاصة مع وكالة "الخليج 365": "نحن مهتمون بإنشاء عملة موحدة في مجموعة "بريكس" ويمكن أن يكون ذلك فعالا للغاية".

وأشار الصفري إلى أنه "من خلال استخدام العملات الوطنية، يبدأ مسار إلغاء استخدام الدولار في التبادلات التجارية، ومهتمون بمواصلة هذه العملية".

وتابع صفري: "يمكن لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" أن يؤدي دورًا مهمًا في هذه المجموعة، وتأمل طهران أن تلعب دورًا كمركز للعمليات المصرفية في "بريكس".

كما صرح نائب وزيرالخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أنه ستؤدي مجموعة "بريكس" دورًا مهما في قطاع الطاقة، وتحديدًا في إنتاج الطاقة ونقلها واستهلاكها، وكذلك في التقنيات الجديدة وقطاع الطيران، ويمكن أن يمتد وجود المجموعة إلى المحيط الهندي والخليج العربي.

وأضاف صفري لـ"الخليج 365"، أن "المشكلة الأكثر أهمية تتمثل في ثلاث قضايا: الأولى هي إنتاج الطاقة، والثانية هي نقل الطاقة، والثالثة هي استهلاك الطاقة. ويمكنني القول إن هذه القضايا الثلاث يتم حلها من قبل بريكس".

واعتبر الصفري، أن مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ساحات مفتوحة لإيران للانخراط في التجارة العالمية.

وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة 6 دول للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.

وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة. ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في الجمعية ابتداء من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا. وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.