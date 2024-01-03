شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيفل" تدعو لضبط النفس ووقف إطلاق النار على حدود لبنان - إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت متحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "يونيفل"، جميع الأطراف وقف إطلاق النار، داعية أي أطراف لها تأثير أن تحث على ضبط النفس.

جاء ذلك بعد ساعات من استشهاد القيادى فى حركة حماس صالح العارورى فى عملية اغتيال إسرائيلية بالضاحية الجنوبية فى بيروت، بعد استهداف مسيرة إسرائيلية مكتب تابع لحركة حماس بالضاحية الجنوبية فى بيروت.

وقالت متحدثة "يونيفل": نشعر بقلق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على السكان على جانبي الحدود.