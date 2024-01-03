شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من مخاطر توسع حرب إسرائيل فى غزة عقب تفجير ضاحية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت فلورنسيا سوتو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، من مخاطر امتداد العدوان الإسرائيلى على غزة إلى المنطقة الأوسع، مؤكدة أن التطورات الأخيرة فى بيروت مقلقة للغاية وتسلط الضوء على تحذير الأمين العام أنطونيو جوتيريش، من مخاطر توسع الصراع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت سوتو، إن الأمم المتحدة ليست لديها التفاصيل بشأن استهداف مسيرة إسرائيلية لمبنى في ضاحية بيروت أدى إلى مقتل ثلاثة من حركة حماس، بينهم القائد صالح العارورى، وجددت التأكيد على الدعوة التي وجهها الأمين العام من قبل لجميع الأطراف بشأن ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ "خطوات عاجلة لتهدئة التوترات في المنطقة". وأكدت أن الأمين العام كان واضحاً جداً في أن هذا القتال المستمر من جانب إسرائيل ينطوي على خطر حدوث خطأ كبير في التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة، وناشدت مجددا جميع أعضاء المجتمع الدولي أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع تصعيد الوضع.

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