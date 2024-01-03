الخليج اليوم .. قطر بعد مصر.. اتهامات جديدة للسيناتور الأمريكي مينينديز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام جديدة، للسيناتور الأمريكي روبرت (بوب) مينينديز، بتلقي رشى من قطر نظير تقديم خدمات لها.

وقالت الوزارة إن لائحة الاتهام أظهرت إن "مينينديز وزوجته نادين مينينديز انخرطا منذ عام 2018 وحتى عام 2023 في أعمال فساد مع ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي، حيث وافق مينينديز وزوجته على الحصول على رشى بمئات الآلاف من الدولارات مقابل استخدام سلطة مينينديز ونفوذه كعضو في مجلس الشيوخ لحماية وإثراء رجال الأعمال الثالثة، وتقديم خدمات لصالح مصر وقطر".

وأظهرت لائحة الاتهام أيضا أن مينينديز قبل رشى من رجل الأعمال في نيوجيرسي، فريد دعيبس، لمساعدته في الحصول على ملايين الدولارات من صندوق استثماري مرتبط بالحكومة القطرية.

ولفتت لائحة الاتهام إلى أن الرشى التي حصل عليها مينينديز شملت نقودا وذهبا ومدفوعات رهن عقاري، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى.

وبعد صدور هذه الاتهامات أصبحت قطر ثاني دولة عربية يتهم مينينديز بتقديم خدمات لها بعد مصر مقابل الرشى.

وكان مينينديز تنحى في سبتمبر العام الماضي عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه اتهامات له بنقل معلومات حكومية حساسة إلى القاهرة وتقديم خدمات أخرى للحكومة المصرية مقابل رشى، وهو ما نفاه السيناتور الأمريكي.

المصدر: CNN