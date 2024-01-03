شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان مستمر.. ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 22313 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ89 على التوالي إلى 22313 شهيدًا، و 57296 جريحًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن 128 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 260 بجروح، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في عمليات القصف على خان يونس ورفح والنصيرات والمغازي وسط وجنوب قطاع غزة.

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الضفة الغربية

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخر أمس الثلاثاء، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة، أن جيش الاحتلال فتح نيرانه على 4 شبان خلال اقتحام بلدة عزون بمدينة قلقيلية، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.