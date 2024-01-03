شكرا لقرائتكم خبر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان تدعو لضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل"، كانديس أرديل، اليوم الأربعاء، عن شعورها بقلق عميق، إزاء أى احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبى الخط الأزرق الفاصل بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى.

وأضافت أرديل، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، إننا"نواصل مناشدة جميع الأطراف لوقف إطلاق النار، ومناشدة أي أطراف تتمتع بالنفوذ على أن تحث على ضبط النفس".

وكانت مصادر أمنية لبنانية وفلسطينية قد ذكرت سابقا أن إسرائيل اغتالت، صالح العارورى، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في ضربة بطائرة مسيرة في العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مما يذكي مخاطر امتداد الحرب في غزة إلى ما هو أبعد من القطاع الفلسطينى.

جدير بالذكر أن العارورى البالغ من العمر "57 عاما" هو أول قيادي سياسي بارز لحركة حماس يتم اغتياله منذ شنت إسرائيل هجوما شرسا جوا وبرا وبحرا على الحركة في غزة قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وحذر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، من قبل إسرائيل من مغبة تنفيذ أي اغتيالات داخل لبنان وتوعد بالرد بقوة عليها.