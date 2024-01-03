"القسام" تسيطر على مسيرة إسرائيلية وتعلن عن عمليات مشتركة مع "سرايا القدس"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت "القسام" في بيانها أن مجاهديها تمكنوا وسرايا القدس من استهداف تجمع للآليات الصهيونية شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون.

وأضافت كتائب القسام أنها سيطرت على طائرة درون إسرائيلية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي التفاح والدرج في مدينة غزة.

كما استهدفت القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الشيخ عجلين في مدينة غزة.

وتابعت كتائب القسام باستهداف مقر قيادة وتجمعات لجنود الاحتلال شرق جبل الريس بقذائف الهاون.

كما أكد مقاتلو القسام استهداف جرافة ودبابة إسرائيليتين بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شرق حي التفاح في مدينة غزة.

وأضافت سرايا القدس: "تمكن مجاهدونا من قنص جنديين صهيونيين في محور التقدم شمال مخيم البريج مؤكدين مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.