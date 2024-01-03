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الأمم المتحدة: نحو 400 ألف حالة مرضية معدية و150 فريقا طبيا يعملون في غزة منذ 7 أكتوبر

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المكتب في تقريره: "منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تم تسجيل أكثر من 400 ألف حالة من الأمراض المعدية في غزة، بينما عانى نحو 180 ألف شخص من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما كان هناك أكثر من 136 ألف حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة".

وأشار المكتب إلى أن 150 فريقًا طبيًا من شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يعملون في القطاع.

وصرّح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه يشعر بالقلق إزاء التهديد المتزايد للأمراض المعدية في قطاع غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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