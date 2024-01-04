الإمارات والسعودية تدينان انفجاري مدينة كرمان الإيرانية

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وأعربت الإمارات عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، معلنة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
ووقع انفجاران بالقرب من مقبرة قاسم سليماني في مدينة كرمان، الواقعة جنوب شرقي إيران، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مقتل 95 شخصا وإصابة 188 آخرين، فيما أعلنت السلطات الإيرانية الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على أرواح ضحايا الانفجارين.
وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.
وأشار رئيس هيئة الطوارئ إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.
وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.